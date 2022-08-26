На этом канале размещаются в том числе и новости, опубликованные на haqqin.az.

В связи с этим обращаемся к нашим читателям: официальный Telegram-канал haqqin.az содержится по ссылке - и имеет такой дизайн:

Просьба к нашим читателям быть внимательными, получать достоверную информацию только из проверенных источников.

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Напомним, и ранее были попытки создания фейковых аккаунтов haqqin.az в Facebook и Twitter, в связи с чем мы обращались в спецслужбы и правоохранительные органы, а также в администрации указанных соцсетей, после чего такие попытки были пресечены.