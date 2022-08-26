В Ливии гражданская война?

В ходе столкновений вооруженных группировок в Триполи 87 человек получили ранения, передает Reuters со ссылкой на Минздрав Ливии.

По данным ведомства, 12 человек погибли. Неизвестно, были ли это мирные жители или боевики. Минздрав указал, что в ходе боевых действий были повреждены несколько больниц и медицинских центров.

Столкновения начались в Триполи в ночь на субботу, 27 августа, в городе были слышны взрывы и стрельба. Позже бои продолжились в Джанзуре, в городе на северо-западе Ливии, к западу от Триполи. Бои идут между двумя противоборствующими вооруженными группировками. Одна поддерживает действующего главу Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдул-Хамида Дбейбу, который не собирается отказываться от власти, пока в стране не пройдут выборы. Вторая группировка на стороне назначенного парламентом премьер-министра Фатхи Башагу.

Правительство национального единства Ливии осудило вооруженные столкновения в Триполи и попытки нанести ущерб мирным инициативам, направленным на выход из политического кризиса в стране путем проведения до конца года выборов на всей территории Ливии.