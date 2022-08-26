Жара ни при чем? Во Франции пожарные-добровольцы поджигали леса

Одного из них – 27-летнего молодого человека – обвиняют в том, что из-за его действий вблизи озера Вуглан 10 августа выгорело 230 гектаров леса.

Во Франции в течение нескольких дней по подозрению в поджоге лесов задержали двух добровольцев, помогавших тушить лесные пожары, сообщает Euronews.

"Это позор. Никаких поблажек в этом деле быть просто не может", - сказал Сирил Фурнье, сотрудник службы пожарной охраны департамента Юра.

В Гренобле с четверга за решеткой находится 35-летний доброволец. Его подозревают в том, что он совершил серию поджогов в городе Виф в департаменте Изер. Он обвинения отвергает.

В конце июля в регионе Эро еще один добровольный помощник пожарных сознался полиции в том, что совершил несколько поджогов ради "адреналина" и "общественного признания".

"У нас есть несколько доказательств, указывающих на то, что было совершено уголовное преступление. В частности то, что несколько пожаров начались одновременно", - говорит сотрудник Национальной полиции Франции Кристоф Пэнь.

По официальным данным, с начала лета во Франции задержаны 34 человека, которых подозревают в поджоге лесов. Согласно данным европейской информационной системы лесных пожаров, в этом году во Франции сгорело более 47 000 гектаров. Пожары совпали по времени с рекордной летней жарой в Европе.