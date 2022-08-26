Минус $30 миллиардов за 8 минут

Капитал богатейшего бизнесмена планеты, главы Tesla Илона Маска, сократился на $5,4 млрд и теперь оценивается в $257,3 млрд. Состояние француза Бернара Арно, основного владельца LVMH, упало на $4,5 млрд, до $161,7 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос за день потерял $6,5 млрд, теперь его капитал составляет $155,3 млрд. Миллиардеры-инвесторы Уоррен Баффет и Ларри Эллисон стали беднее почти на $3 млрд каждый, Билл Гейтс – больше чем на $2 млрд. Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж каждый потеряли около $5 млрд.

После выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которое длилось около 8 минут, состояние богатейших людей планеты сократилось более чем на 30 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени.

Единственным участником десятки богатейших миллиардеров, чье состояние выросло, а не сократилось, стал индийский предприниматель Гаутам Адани, владелец конгломерата Adani Group. Его капитал в пятницу прибавил $1,6 млрд и теперь оценивается в $140,1 млрд.

Состояние богатейших бизнесменов мира резко снизилось после выступления Джерома Пауэлла, главы американского Федрезерва, которое, как отмечает Bloomberg, продлилось не больше восьми минут. В ходе него Пауэлл допустил дальнейшее повышение процентных ставок для противодействия росту инфляции.

Слова главы ФРС восприняли как ответ на недавнее ралли на американском фондовом рынке, вызванное надеждой на то, что власти США вскоре откажутся от агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, поясняет агентство.

После выступления Пауэлла американский рынок акций заметно просел: индекс S&P 500, отслеживающий бумаги 500 крупнейших компаний, упал на 3,4%, это худший показатель с середины июня. Индекс Nasdaq 100, который включает акции Microsoft, Amazon, Tesla и Alphabet, упал более чем на 4%.