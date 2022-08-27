Умерла автор нашумевшей книги «Волшебные сказки Тебриза»

Умерла доктор искусствоведения профессор Джамиля Гасанзаде, посвятившая свою жизнь изучению миниатюрного искусства Тебриза. Об этом АПА сообщили родственники покойной.

Джамиля Гасанзаде - автор десятков книг, сотен научных работ, статей о миниатюрной живописи, школе миниатюр Тебриза. Она в совершенстве владела азербайджанским, русским, французским, английским языками, пользовалась самыми разнообразными источниками, обосновывала свои исследования неоспоримыми фактами.

Напомним, посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поделился в своем Twitter фото, где он держит в руках книгу «Волшебные сказки Тебриза», автором которой является Джамиля Гасанзаде. Фотографию посол подписал так: «Из этой замечательной книги, недавно подаренной мне, я узнаю много нового об истории и культуре Азербайджана в Тебризе. А что вы читаете в эти дни?». Фото вызвало шквал обсуждений в социальных сетях. Дошло до того, что посол Ирана в Азербайджане Аббас Мусави написал в Twitter, что Тебриз является одним из первых городов Ирана, и предупредил Израиль о «красной черте».

Сама же Джамиля Гасанзаде, комментируя произошедшее, заявила, что очень рада популяризации книги, и поблагодарила за это посла Израиля в Азербайджане.

После этого началась кампания в азербайджанском сегменте соцсетей, многие стали фотографироваться с этой книгой в руках, что привело к популяризации книги.