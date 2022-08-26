Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:55

Как сообщает израильская спутниковая компания ImageSat International (ISI), Россия вывезла из Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, чтобы, предположительно, использовать их в войне с Украиной. Компания ISI опубликовала серию спутниковых фотографий, на которых система С-300, дислоцированная недалеко от города Масиаф на северо-западе Сирии, демонтируется для последующей погрузки.

По данным ISI, радар системы был доставлен на российскую авиабазу Хмеймим на западе Сирии, а сама батарея С-300 – в порт Тартус, где ее погрузили на российский корабль, направляющийся в порт Новороссийск на Черном море. Компания сообщила, что судно должно было пришвартоваться в Новороссийске в пятницу. По оценкам ISI, батарея была переброшена в Россию для восполнения потерь в средствах ПВО, понесенных в следствии ударов ВСУ. Отметим, что вокруг города Масиаф расположились боевые подразделения иранских прокси – шиитские группировки, поддерживаемые Корпусом стражей исламской революции, по позициям которых ВВС Израиля периодически наносят удары. В то же время важно отметить, что батарея С-300 применялась против израильской авиации всего один раз, в мае нынешнего года. Как тогда сообщалось, израильские истребители сумели уклониться от ракет российского ЗРК. После этого инцидента Израиль, тем не менее, продолжал наносить ракетные авиаудары по сирийской территории, последний из которых, по пригороду Масиаф, был нанесен в минувший четверг.