Россия оставила иранские войска без защиты новый поворот
Как сообщает израильская спутниковая компания ImageSat International (ISI), Россия вывезла из Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, чтобы, предположительно, использовать их в войне с Украиной.
Компания ISI опубликовала серию спутниковых фотографий, на которых система С-300, дислоцированная недалеко от города Масиаф на северо-западе Сирии, демонтируется для последующей погрузки.
По данным ISI, радар системы был доставлен на российскую авиабазу Хмеймим на западе Сирии, а сама батарея С-300 – в порт Тартус, где ее погрузили на российский корабль, направляющийся в порт Новороссийск на Черном море.
Компания сообщила, что судно должно было пришвартоваться в Новороссийске в пятницу. По оценкам ISI, батарея была переброшена в Россию для восполнения потерь в средствах ПВО, понесенных в следствии ударов ВСУ.
Отметим, что вокруг города Масиаф расположились боевые подразделения иранских прокси – шиитские группировки, поддерживаемые Корпусом стражей исламской революции, по позициям которых ВВС Израиля периодически наносят удары.
В то же время важно отметить, что батарея С-300 применялась против израильской авиации всего один раз, в мае нынешнего года. Как тогда сообщалось, израильские истребители сумели уклониться от ракет российского ЗРК. После этого инцидента Израиль, тем не менее, продолжал наносить ракетные авиаудары по сирийской территории, последний из которых, по пригороду Масиаф, был нанесен в минувший четверг.
Военный эксперт Александр Коваленко предполагает, что выведенные из Сирии комплексы С-300 могут вскоре оказаться в Украине.
«В районе Масиафа эта батарея была развернута для прикрытия складов с боеприпасами проиранских прокси, по которым регулярно и весьма успешно отрабатывали ВВС Израиля, - пишет Коваленко в своем блоге. – Батарею С-300 и вправду не направили на защиту какой-либо российской базы или иного объекта в Сирии, а именно вывезли. Причем все мы прекрасно понимаем, где в ближайшее время эта батарея может оказаться…»
Эксперт отметил, что официально на вооружении ВС России стоят 125 дивизионов ЗРК С-300, то есть, 1500 пусковых установок, из чего следует, что недостатка в этой технике у России быть не должно.
«Тем не менее, что-то мне подсказывает, что реальная ситуация с ЗРК С-300 в России намного хуже, чем можно представить. Иначе зачем везти в Украину С-300 аж из Сирии?», - удивляется Коваленко.
Приближенные к Министерству обороны США источники сообщают, что после ударов американской авиации по позициям иранских прокси в районе Аль-Маядина, Россия усилила противовоздушную оборону этого региона комплексами «Панцирь-С1». Что подтверждают видеокадры, выложенные в соцсети.
Напомним, что в последние дни американская авиация наносила удары по позициям иранским прокси после того, как они подвергли ракетному обстрелу американскую базу военную в Сирии.
В результате, восемь истребителей ВВС США по приказу президента Байдена ударили несколько дней назад по девяти целям в Сирии.