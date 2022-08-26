Захваченный Херсон сотрясают взрывы

Местные жители захваченного российской армией Херсона сообщают о взрывах возле исправительной колонии № 90, передает РБК-Украина.

В результате взрывов, по их словам, вылетели окна в нескольких зданиях колонии, а также в расположенных неподалеку многоквартирных жилых домах. Сообщается о пожаре и взрыве, возможно, сдетонировал склад с боеприпасами, а также активном движении автомобилей россиян.

Местные СМИ отмечают, что на территории колонии № 90 россияне устроили свою базу, где, возможно, был и склад боеприпасов.

В то же время советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил в Facebook, что Вооруженные силы Украины уничтожили склады, технику, в частности средства ПВО россиян возле Херсона.

Хлань также отмечает, что мосты в Херсонской области повреждены, что осложнило россиянам логистику.