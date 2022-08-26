Депутат Гудрат Гасангулиев: «Благодаря отношениям Путина с Алиевым мы смогли освободить 80% оккупированных территорий»

« Ильхам Алиев вновь доказал всем нам, что политика – это искусство возможного, - заявил в интервью журналистам депутат Милли Меджлиса, председатель Партии единого народного фронта (ПЕНФА) Гудрат Гасангулиев. – Подписывая соглашения от 10 ноября и 22 февраля, глава государства добился максимума возможного. А то, чего мы не добились сегодня, мы непременно добьемся завтра. Нам лишь терпеливо ждать возникновения очередной, выгодной для нас геополитической ситуации».

По словам председателя ПЕНФА, политика дружбы и партнерства, которую правительство нашей страны проводит по отношению к России, соответствует национальным интересам Азербайджана, хотя общественное мнение может воспринимать их неоднозначно.

«Благодаря правильной политике по отношению к России и взаимоотношениям президентов двух стран, мы смогли освободить 80 процентов наших территорий. Только глупцы могут критиковать это!» - подчеркнул Гудрат Гасангулиев.

Обращаясь к «политическим интриганам», критикующих его за поддержку позиции правительства и намекающих на связь Гасангулиева с провластными структурами, председатель Партии единого народного фронта сказал: «Если вы не одобряете политику правительства по отношению к России, то подайте в отставку».