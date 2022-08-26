Иранские спецслужбы организовали нападение на Али Хамедани
Журналист Всемирной службы BBC Али Хамедани заявил о нападении на него в Лондоне. Об этом журналист написал в своем Twitter.
По словам журналиста, накануне в центре Лондона его атаковал «сторонник иранского правительства».
Yesterday an Iranian government supporter attacked me in central London! I was sitting somewhere outdoors talking on the phone. The guy passed by, turned, looked at me and shouted: “Salaam Farmandeh” (Hello commander), the chorus of a propaganda song 👇🏼 pic.twitter.com/609f72xMAj— Ali Hamedani (@BBCHamedani) August 27, 2022
«Я сидел на улице и разговаривал по телефону. В это время мимо проходил парень, он повернулся, посмотрел на меня и воскликнул «Салам, Фармандех» (Здравствуйте, командир), припев песни, посвященной исламской революции. Потом подошел ближе, словно готовый нанести удар, и сказал: «Не смей критиковать вождя, а то мы тебя на куски порубим... Мы везде. Мы освободим и Великобританию», - написал журналист.
Хамедани ответил нападавшему, что позвонит в полицию. На что парень сказал, что пожертвует своей жизнью ради «вождя», и убежал.
Журналист отметил, что у него есть фотография парня, которая поможет полиции найти его.
Али Хамедани - журналист, выступает на радио и телевидении персидской службы BBC, ведет репортажи на радио и телевидении службы BBC World, BBC Radio 4 и BBC News. Автор документальных фильмов. Родился в Тегеране, проживает в настоящее время в Лондоне.
Хамедани - первый из иранских журналистов, который рассказал о жизни иранского ЛГБТ-сообщества, на эту тему подготовил несколько репортажей и документальных фильмов. Также в рамках совместного проекта с BBC Media Action и ЮНИСЕФ участвовал в запуске местных радиостанций в Афганистане.