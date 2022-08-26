Иранские спецслужбы организовали нападение на Али Хамедани

Журналист Всемирной службы BBC Али Хамедани заявил о нападении на него в Лондоне. Об этом журналист написал в своем Twitter.

«Я сидел на улице и разговаривал по телефону. В это время мимо проходил парень, он повернулся, посмотрел на меня и воскликнул «Салам, Фармандех» (Здравствуйте, командир), припев песни, посвященной исламской революции. Потом подошел ближе, словно готовый нанести удар, и сказал: «Не смей критиковать вождя, а то мы тебя на куски порубим... Мы везде. Мы освободим и Великобританию», - написал журналист.

Хамедани ответил нападавшему, что позвонит в полицию. На что парень сказал, что пожертвует своей жизнью ради «вождя», и убежал.

Журналист отметил, что у него есть фотография парня, которая поможет полиции найти его.

Али Хамедани - журналист, выступает на радио и телевидении персидской службы BBC, ведет репортажи на радио и телевидении службы BBC World, BBC Radio 4 и BBC News. Автор документальных фильмов. Родился в Тегеране, проживает в настоящее время в Лондоне.

Хамедани - первый из иранских журналистов, который рассказал о жизни иранского ЛГБТ-сообщества, на эту тему подготовил несколько репортажей и документальных фильмов. Также в рамках совместного проекта с BBC Media Action и ЮНИСЕФ участвовал в запуске местных радиостанций в Афганистане.