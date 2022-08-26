Крупнейший мировой производитель компьютеров ушел из России

Один из крупнейших мировых производителей компьютеров, периферии и серверного оборудования, американская корпорация Dell заявила в субботу, что полностью прекратила работу в России и закрыла свое российское представительство.

«В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России, - сообщил Reuters представитель Dell Майк Симьенас. - Еще в феврале мы приняли решение не продавать, не обслуживать и не поддерживать продукцию в России, Беларуси, Донецкой и Луганской областях Украины, а также в уже находящемся под эмбарго Крыму».

Портал CNews пишет, что Dell являлась крупнейшим поставщиком серверов в Россию, в российском представительстве корпорации работало около 50 человек. При увольнении сотрудникам выплатят до восьми окладов, а также разрешат оставить себе технику, сообщили источники CNews.