Сепаратист написал о состоянии армии России. Его статью удалили

Роскомнадзор удалил статью московского блогера Андрея Морозова («Бойцовый Кот Мурз» в LiveJournal), который с 2014 года служит в «народной милиции ЛНР», где обслуживает дроны и системы связи, сообщает The Insider.

Морозов написал статью под названием «Полгода СВО», где рассказал о необходимости всеобщей мобилизации, раскритиковал российское руководство и, в частности, не называя имени, Сергея Шойгу, который заявил, что «спецоперация» замедлилась ради спасения жизней мирных граждан, отмечает издание.

По словам луганского сепаратиста, Россия «весной угробила все те силы, с которыми можно было проводить большие операции на окружение». Он отмечает, что наиболее опытные офицеры погибли при захвате Мариуполя: к началу захвата погибло большинство взводников и ротных, которые были офицерами до 24 февраля 2022 года. В Мариуполе на их месте были более-менее опытные сержанты, захватом руководили они, и там же погибли или выбыли по тяжелым ранениям, пишет Морозов.

«Мы уже воюем плохо подготовленными или вообще не подготовленными людьми типа донецких и луганских «мобилизованных» и всякого рода «добровольцами», которых толком никто не обучает работе с тяжелым вооружением. Мы уже воюем больными, возрастными, выздоравливающими ранеными, кем угодно, кого на улице поймают», - выражает свое недовольство Морозов.

Он также раскритиковал формирование российским командованием новых подразделений «с нуля». По словам Морозова, забой об украинские укрепления этой волны «добровольцев», включая резервистов боевого армейского резерва страны, станет заметен уже осенью.