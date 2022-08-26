Болгария отказалась вести переговоры с «Газпромом»

Временное правительство Болгарии не будет вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с «Газпром экспорт», диалог будет проводиться только в рамках существующего договора. Об этом сообщила пресс-служба болгарского правительства по итогам переговоров вице-премьера по экономической политике Болгарии Христо Алексиева с главой дирекции «Энергетика» Еврокомиссии Дитте Юль-Йоргенсен.

«Мы считаем, что такое решение не должно приниматься временным правительством. Только обычный кабинет и парламент могут принять такое новое, будущее обязательство», – говорится в сообщении, которое цитируют российские СМИ.

Уточняется, что временное правительство сначала объявит международный тендер на долгосрочные поставки сжиженного природного газа, а решение о заключении такого контракта будет принимать новое правительство.

Техническое правительство в Болгарии назначил президент Румен Радев 1 августа. Он также объявил досрочные парламентские выборы, которые пройдут 2 октября.