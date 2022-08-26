Никаких отпусков: российских военных призвали перевести на усиленное несение службы

Все силовые ведомства, задействованные в «спецоперации» в Украине, должны быть переведены на усиленный вариант несения службы, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, про отпуска «не должно быть и речи, пока спецоперация не завершится», он призвал всех быть «в режиме самомобилизации».

«И сегодня, когда тысячи наших бойцов, рискуя своими жизнями, идут на передовую ради общего дела, думать об отдыхе и тем более отпуске не имеет морального права ни один военнослужащий, независимо от ранга. Это мое личное мнение...», - написал Кадыров в Telegram по итогам встречи с командирами силовых подразделений Чечни.