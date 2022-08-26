Соловьев прошелся по Шольцу и предложил ударить по Германии

Российский телеведущий Владимир Соловьев вновь призвал к кардинальным мерам против снабжающего Украину оружием Запада. В этот раз досталось канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Коверкая немецкий язык, Соловьев сравнил канцлера Германии с Гитлером и предложил нанести удар по немецкой земле, так как они помогают Украине.

«Йа! Дас ист кайне меленький, совсем маленький фюрер! Ну совсем грохнулся головой человек, ну просто вот. Ну, вот что у него случилось. Ну нельзя же настолько быть», - не мог успокоиться Соловьев.