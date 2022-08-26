Соловьев прошелся по Шольцу и предложил ударить по Германии
Российский телеведущий Владимир Соловьев вновь призвал к кардинальным мерам против снабжающего Украину оружием Запада. В этот раз досталось канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Коверкая немецкий язык, Соловьев сравнил канцлера Германии с Гитлером и предложил нанести удар по немецкой земле, так как они помогают Украине.
«Йа! Дас ист кайне меленький, совсем маленький фюрер! Ну совсем грохнулся головой человек, ну просто вот. Ну, вот что у него случилось. Ну нельзя же настолько быть», - не мог успокоиться Соловьев.
Затем он начал показывать фотоснимки Шольца верхом на танке: «Приезжает к своей бандеровской сволочи и начинает им демонстриришен дойчланд панцер. Посмотрите, посмотрите. И он залезает на стремянка, на дойче, йа, зер гут! И он фотографируется!».
Он сравнил Шольца с Адольфом Гитлером, показав фотоколлаж в студии. «Фуражечку надень и усики отпусти еще! А у меня вопрос к нам: если мы знаем, что там — на немецких землях — нацисты готовят бандеровскую сволочь на немецкой технике ‒ зачем нам ждать, пока они появятся на фронте? Почему не считать это легитимными целями прямо там? Почему не нанести удар по террористическим формированиям украинского рейха, которые проходят подготовишен нах территории дас Дойчланд?» — закончил свою эмоциональное выступление Соловьев.