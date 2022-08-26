В свете западных санкций в отношении России и Ирана обе страны укрепляют отношения, что вызывает обеспокоенность Вашингтона. Такое мнение выразил обозреватель Бенуа Фокон в своей колонке для газеты The Wall Street Journal.

По словам Фокона, стремление Запада с помощью санкций изолировать Россию после вторжения в Украину подталкивает Москву к более тесному сотрудничеству с Тегераном, в частности, в военной и торговой сферах. Сближение двух стран, считает обозреватель, позволит им смягчить влияние рестрикций США, найдя в лице друг друга новые рынки сбыта.

Фокон также обратил внимание, что в этом году товарооборот между странами вырос на 10%, два государства провели совместные учения с применением беспилотников, а Россия вывела на орбиту иранский спутник.