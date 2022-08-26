Речь идет об «Оперативной концепции сопротивления» (Resistance Operating Concept/ROC), которая была разработана США совместно с НАТО и другими союзниками в 2013 году, после войны России с Грузией в 2008 году.

В войне с Россией Украина успешно применяет концепцию сопротивления ROC, в частности, признаки ее использования видят в серии взрывов в Крыму. Об этом пишет CNN.

CNN отмечает, что сначала только Эстония, Литва и Польша выразили энтузиазм относительно доктрины, но после аннексии Крыма в 2014 году, интерес к методу сопротивления быстро возрос. Доктрина не предназначена для создания или поддержки повстанческого движения, ее цель – создать санкционированные правительством силы, которые будут проводить действия против иностранных оккупантов с целью восстановления суверенитета.

CNN пишет, что подходом руководствуются не только украинские военные, но и гражданское население страны в рамках согласованного сопротивления российской армии.

Доктрина сопротивления предусматривает насильственные действия, в частности использование коктейлей Молотова, умышленные поджоги и добавление химикатов к бензобакам для диверсии вражеских транспортных средств, и призывает к широкой кампании по обмену сообщениями, чтобы предотвращать распространение вражеских сообщений и поддерживать единство населения.

CNN пишет, что в авангарде сопротивления находится президент Владимир Зеленский, который «своими ночными речами и частыми международными выступлениями не дает конфликту исчезнуть из виду...».