Корабли США вновь вошли в Тайваньский пролив

Два корабля ВМС США начали проход через Тайваньский пролив, подобные маневры проводятся впервые со времени визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров, пишет Reuters.

Согласно этим данным, в маневре принимают участие эсминцы Antietam и Chancellorsville.

Ранее координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл заявлял о том, что США продолжат действовать в воздушном и морском пространстве, где это позволяет международное право.

Напомним, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 июля несмотря на возражения со стороны Китая.