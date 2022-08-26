В пятиэтажном доме в Баку произошел пожар
На горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Х.Аббасова в Наримановском районе Баку.
Как сообщили haqqin.az в МЧС Азербайджана, на место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны. Было установлено, что возгорание произошло на балконе трехкомнатной квартиры на пятом этаже, принадлежащей Хатире Рустамовой. Благодаря работе пожарных огонь был потушен за короткое время.