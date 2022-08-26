Наводнения в Пакистане: число жертв растет

Из-за наводнений в Пакистане с середины июня погибли 1033 человека, еще 1527 получили ранения, передает Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями страны.

Как отмечает ведомство, всего пострадало более 33 млн человек. В результате наводнений поврежден 3451 км дорог и разрушено 149 мостов. Также полностью или частично уничтожены 949 тыс. домов.

Напомним, что наводнения в Пакистане продолжаются из-за муссонных дождей, которые идут с середины июня. На этой неделе власти Пакистана ввели чрезвычайное положение в стране.