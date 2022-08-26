Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 10:55

В Иране забастовал класс малых и средних торговцев, который, наряду с сельской беднотой, считается опорой исламской государственной системы. В Ахвазе, Казеруне, Минабе, Наджафабаде, Исфахане, Тебризе и других городах Исламской Республики торговцы закрыли магазины в знак протеста против повышения налогов, девальвации риала и обнищания населения. На знаменитой тегеранской улице Лалазар, с которой в октябре 1978 года началась всеобщая забастовка, приведшая в итоге к свержению монархии и установлению исламской республики, закрылись торговые объекты.

Как передают телеграм-каналы, на митингах в Минабе и Казеруне частные торговцы не только выкрикивают антиправительственные лозунги, но еще и скандируют: «Реза-шах руху шад» («Реза-шах, да будет благословенна твоя душа»). В тегеранском районе Амин-э-Хазур произошла жестокая стычка между полицией и протестующими торговцами, которые перекрыли ряд улиц иранской столицы. И без того напряженная экономическая ситуация в стране вошла в критическую фазу после очередной девальвации реала на 25 процентов. В хаотичных поисках выхода из экономического кризиса власти приняли решение повысить налоги чуть ли не на 70 процентов. Следует отметить, что иранские торговцы не бастовали даже во время массовых протестов 2009 и 2019 годов. Как сообщил haqqin.az иранский политолог Реза Талеби, из состояния экономического кризиса Иран вступил в фазу экономического краха. «Все это – результат бездарной экономической политики, высокого уровня коррупции, казнокрадства, внешних санкций, а также огромных затрат на содержание террористических группировок на Ближнем Востоке, - считает Реза Талеби. – В Иране 30 процентов населения заняты в государственном секторе и 70 процентов – в частном. В очень тяжелую социальную ситуацию попали люди, работающие в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, образования и торговли. А это значит, что люди, вносящие наибольший вклад в укрепление экономики страны, больше всех страдают от углубляющейся финансово-экономической стагнации».

Талеби отметил особую роль мелких торговцев в исламской революции 1979 года. Именно этот класс финансировал мулл, которые организовывали и управляли антишахскими акциями протеста. Теперь же происходит деградация системы торговли, которая напрямую зависит от покупательной способности населения и устойчивости национальной валюты. Торговцы массово нищают, бизнес практически замер, а поступающая в страну импортная продукция становится недоступной для простых иранцев из-за монополий, коррупции, таможенных пошлин и бесчисленных налогов. Из-за стремительного роста цен уже начались проблемы в снабжении продуктами питания больниц, военнослужащих, заключенных в тюрьмах, детских центров для инвалидов... «Следует учесть, что задолго до нынешней волны протестов отсутствие должного финансирования, дефицит новых технологий и высокая себестоимость продукции практически уничтожили внутреннее производство. Поколение торговцев времен аятоллы Хомейни отошло от дел, а новое поколение не может продолжить бизнес родителей, - сказал политолог. – На демонстрациях протеста практически не встретишь экономические требования, их сменили антиправительственные лозунги. Политическая верхушка Ирана находится в состоянии растерянности, поскольку торговцы всегда и во всем поддерживали власть аятолл».

К параллельным протестам пенсионеров, работавших в государственном секторе, присоединились и отставные военные. Причина в том, что государство оказалось не в состоянии выделять деньги в отраслевые пенсионные фонды и еще со времен Хасана Роухани задолжало по пенсионным выплатам примерно 200 миллионов долларов. Одновременно, несмотря на чудовищные репрессии, которые власть обрушила на лидеров сферы образования, ширится протестное движение учителей. Власти арестовали практически все руководство профсоюзного синдиката Ардабиля, Тебриза, Ахваза и других городов. Также арестовано руководство профсоюзного объединения работников производства тростникового сахара и государственной машиностроительной компании İKCO, производящей автомобили Samand, Peugeot и Renault, а также грузовики, микроавтобусы и автобусы. «Власти понимают, что ситуация близка к критической, - говорит Реза Талеби. – Но даже если ей удастся силой заставить торговцев открыть двери магазинов, это ничего не даст, поскольку торговля пришла в полный упадок и у людей практически нет денег на самые необходимые покупки. Цены на продукты питания в Иране в два раза выше, чем в соседней Турции, а средний доход иранцев в три раза меньше, чем у турков».