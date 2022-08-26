Газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится о том, что США постепенно увеличивают поставки своего оружия Украине, которое будет доставляться в страну морским путем.

Согласно опубликованным в СМИ данным, Пентагон уже нарастил поставки оружия в Украину, которое ранее в основном поставлялось стране по воздуху. Это, по мнению официального представителя Пентагона, должно со временем привести к тому, что украинская сторона сможет накопить больший запас военного арсенала.