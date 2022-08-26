Германия национализирует «дочку» «Газпрома»

В Германии готовятся к тайной национализации «дочки» Газпрома, пишет газета Welt.

По данным СМИ, Федеральное правительство уже создало холдинговую компанию, чтобы иметь возможность провести национализацию в краткосрочной перспективе.

«Подготовка к возможной национализации бывшей немецкой дочерней компании «Газпрома» идет более продвинуто, чем предполагалось ранее. Согласно информации, федеральное правительство тайно создало холдинговую компанию, чтобы иметь возможность провести национализацию в краткосрочной перспективе», - утверждают журналисты газеты.

Отмечается, что до сих пор бывшая компания «Газпром Германия», которая с тех пор была переименована в «Securing Energy for Europe» (SEFE), находится под опекой Федерального сетевого агентства Германии.