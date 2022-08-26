Синоптики рассказали о погоде в Баку на понедельник
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, будет преобладать юго-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Как сообщили haqqin.az, температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 33-36° тепла, в Баку ночью - 21-23°, днем - 33-35° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-65%, днем - 30-35%.
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