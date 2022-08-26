Джейхун Наджафов, собкор 12:26

Уверенность россиян в том, что Кремль ведет в Украине не войну, а «специальную военную операцию», дорого обошлась российским ПВО в Крыму. По сообщению западных СМИ, выставленные в соцсетях фотографии отдыхающих в Крыму российских туристов на фоне радаров, зенитных ракет С-300 и другого оружия помогли украинцам вычислить дислокацию российских радаров и систем ПВО и уничтожить их с воздуха. Как известно, современные цифровые камеры, смартфоны и iPhone автоматически сохраняют в фотографиях геопозицию, которую можно определить с помощью GPS-запроса. Таким образом, чтобы вычислить месторасположение объекта на фото, не нужно быть IT-экспертом. Интересно, что на фото одного из российских курортников в Крыму попала зенитно-ракетная установка С-400, припаркованная… прямо у пляжа. Видимо, экипаж С-400 тоже решил поплавать. Иначе чем объяснить, что ПВО россиян не сработала ни во время обстрела аэродрома Саки, ни в ходе атаки по военным объектам в районе Джанкоя?

Известно, что любая система ПВО наиболее эффективна, когда ее местонахождение остается скрытым от разведки противника. Вот почему размещенные в социальной сети vk.com фотографии российских курортников на фоне радаров и систем ПВО стали настоящим подарком для OSINT (Open Source Intelligence) – сообщества, занимающегося сбором общедоступной информации и объединяющего несколько тысяч энтузиастов со знанием IT, которые ведут разведку, сбор и анализ из открытых, неконфиденциальных источников. Как сообщил haqqin.az капитан 1-го ранга запаса ВМФ Украины Андрей Рыженко, являющийся экспертом Центра оборонных стратегий, ВСУ знают довольно много о размещенных в Крыму российских ПВО и других военных объектах. «Для получения более детальных данных наши военные используют спутниковые и другие средства получения информации, - отметил Рыженко. – И хотя радиолокационные станции российской армии, как правило, мобильные, и могут менять свое месторасположение, по выложенным в соцсетях фотографиям отдыхающих можно вычислить их передвижение. К примеру, благодаря фону, на котором позировал какой-то турист, нам удалось определить точное месторасположение системы С-400 вблизи Евпатории». По словам эксперта, сразу после российского вторжения в Украине, чтобы на любительские видео не попадали воинские части и оборонные предприятия, со всех частных автомобилей были сняты видеорегистраторы. Сегодня в Украине за съемку воинской части предусмотрена уголовная ответственность. Тут важно учесть, что со стороны Украины это была законная мера, поскольку страна ведет войну. А вот в России войны официально нет, есть «специальная военная операция». Соответственно, никто не внедряет особые меры секретности на военных объектах.

Россияне настолько расслабились в плане информационной безопасности, что потеряли крейсер «Москва», системы С-300 и пр. К примеру, десантный корабль «Саратов» попал «на мушку» ВСУ после новостного репортажа по одному из российских телеканалов. И на следующий день был уничтожен прямым попаданием украинской ракеты. «У России нет единого контура передачи данных по воздушным целям, - утверждает украинский эксперт. - К примеру, НАТО располагает так называемым «Link11-16-21-22». Это - единый сервер, куда стекается и анализируется вся информация со спутников, кораблей, самолетов раннего обнаружения АВАКС и т.д. С этого сервера можно получить всю информацию по воздушным целям.