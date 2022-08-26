Украина готовится к уничтожению Крымского моста третья мировая
Уверенность россиян в том, что Кремль ведет в Украине не войну, а «специальную военную операцию», дорого обошлась российским ПВО в Крыму. По сообщению западных СМИ, выставленные в соцсетях фотографии отдыхающих в Крыму российских туристов на фоне радаров, зенитных ракет С-300 и другого оружия помогли украинцам вычислить дислокацию российских радаров и систем ПВО и уничтожить их с воздуха.
Как известно, современные цифровые камеры, смартфоны и iPhone автоматически сохраняют в фотографиях геопозицию, которую можно определить с помощью GPS-запроса. Таким образом, чтобы вычислить месторасположение объекта на фото, не нужно быть IT-экспертом.
Интересно, что на фото одного из российских курортников в Крыму попала зенитно-ракетная установка С-400, припаркованная… прямо у пляжа. Видимо, экипаж С-400 тоже решил поплавать. Иначе чем объяснить, что ПВО россиян не сработала ни во время обстрела аэродрома Саки, ни в ходе атаки по военным объектам в районе Джанкоя?
Известно, что любая система ПВО наиболее эффективна, когда ее местонахождение остается скрытым от разведки противника. Вот почему размещенные в социальной сети vk.com фотографии российских курортников на фоне радаров и систем ПВО стали настоящим подарком для OSINT (Open Source Intelligence) – сообщества, занимающегося сбором общедоступной информации и объединяющего несколько тысяч энтузиастов со знанием IT, которые ведут разведку, сбор и анализ из открытых, неконфиденциальных источников.
Как сообщил haqqin.az капитан 1-го ранга запаса ВМФ Украины Андрей Рыженко, являющийся экспертом Центра оборонных стратегий, ВСУ знают довольно много о размещенных в Крыму российских ПВО и других военных объектах.
«Для получения более детальных данных наши военные используют спутниковые и другие средства получения информации, - отметил Рыженко. – И хотя радиолокационные станции российской армии, как правило, мобильные, и могут менять свое месторасположение, по выложенным в соцсетях фотографиям отдыхающих можно вычислить их передвижение. К примеру, благодаря фону, на котором позировал какой-то турист, нам удалось определить точное месторасположение системы С-400 вблизи Евпатории».
По словам эксперта, сразу после российского вторжения в Украине, чтобы на любительские видео не попадали воинские части и оборонные предприятия, со всех частных автомобилей были сняты видеорегистраторы. Сегодня в Украине за съемку воинской части предусмотрена уголовная ответственность. Тут важно учесть, что со стороны Украины это была законная мера, поскольку страна ведет войну. А вот в России войны официально нет, есть «специальная военная операция». Соответственно, никто не внедряет особые меры секретности на военных объектах.
Россияне настолько расслабились в плане информационной безопасности, что потеряли крейсер «Москва», системы С-300 и пр. К примеру, десантный корабль «Саратов» попал «на мушку» ВСУ после новостного репортажа по одному из российских телеканалов. И на следующий день был уничтожен прямым попаданием украинской ракеты.
«У России нет единого контура передачи данных по воздушным целям, - утверждает украинский эксперт. - К примеру, НАТО располагает так называемым «Link11-16-21-22». Это - единый сервер, куда стекается и анализируется вся информация со спутников, кораблей, самолетов раннего обнаружения АВАКС и т.д. С этого сервера можно получить всю информацию по воздушным целям.
Российская же система ПВО из-за низкой технологичности далеко не всегда способна обнаружить воздушные цели НАТО. К примеру, комплекс С-400 видит низколетящие цели на дальности не более 19-20 километров. У некоторых боевых самолетов НАТО, оснащенных системой «Стелс», площадь рассеивания настолько маленькая, что даже самые современные российские ПВО не могут их заметить».
По мнению Андрея Рыженко, крымский мост рано или поздно будет уничтожен ВСУ ударами с воздуха. С точки зрения эксперта, речь идет о военной цели, которая совершенно легитимна во время войны.
«По этому мосту из Краснодарского края в Крым каждый день доставляют грузы военного назначения, - подчеркнул Рыженко. – По нему также проходит железнодорожная ветка. Для российской армии крымский мост имеет стратегическое значение и, несомненно, ВСУ этот объект уничтожат. Даже несмотря на то, что мост плотно охраняют с моря и суши, у украинской армии есть системы, способные достать этот объект. Уничтожение или выведение из строя крымского моста значительно ослабит тыловое обеспечение и логистические возможности российской армии на юге Украины».