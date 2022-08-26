Британия не верит в повышение мощи российской армии

«Указ президента Владимира Путина об увеличении численности армии вряд ли повысит боевую мощь России в войне против Украины. Поскольку Россия уже потеряла много военных, а желающих идти на контракт очень мало». Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как отметили в ведомстве, до сих пор остается неясным, будут ли пытаться власти России восполнить эти значительные потери путем найма большего количества солдат контрактников-добровольцев или вследствие увеличения годовых плановых показателей для призыва.

«В любом случае, согласно с действующим законодательством, указ вряд ли принесет существенный прогресс в усилении боевой мощи России в Украине. Это потому, что Россия потеряла десятки тысяч военных, очень мало новых контрактников набирается, а призывники технически не обязаны служить за пределами территории России», - говорится в сообщении британской разведки.

Напомним, что 25 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность армии России увеличивается до 1 150 628 человек.