Главная проблема азербайджанцев: сердечно-сосудистые заболевания мы спрашиваем, эксперты отвечают
«По количеству смертей и инвалидностей сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются в Азербайджане проблемой №1».
Об этом haqqin.az заявил депутат Милли Меджлиса, известный кардиохирург Рашад Махмудов.
По словам Махмудова, чаще всего фиксируются инфаркт миокарда, инсульт мозга и т.д. В прошлом году 57 процентов всех зафиксированных в Азербайджане смертей пришлись на проблемы с системой кровообращения, из которых 85 процентов привели к инфаркту миокарда.
«Главные факторы, которые приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям среди населения, - это диабет, высокий уровень холестерина, вредные привычки, лишний вес и малоподвижный образ жизни, - подчеркнул кардиохирург. - Вот почему будущая реформа системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования Азербайджана должна уделить решению этой проблемы особое внимание».
Рашад Махмудов напомнил, что лечение сердечно-сосудистых заболеваний, которые много лет остаются глобальной проблемой, требующей комплексного решения, входит в пакет оплачиваемых услуг обязательного медицинского страхования.
«К примеру, в Азербайджане принят закон о донорстве органов, предусматривающий также пересадку сердца, - сказал депутат Милли Меджлиса. - К слову, на Западе довольно широко распространено явление, когда человек завещает свое сердце больному, нуждающемуся в пересадке. К сожалению, наше общество к этому еще не готово. А ведь в стране немало молодых людей с пороками сердца, стоящих в очереди на трансплантацию главного органа».
К сказанному Рашадом Махмудовым следует добавить, что во всем мире ССЗ являются наиболее распространенной причиной смерти, от нее, по данным ВОЗ, ежегодно умирают 17,9 миллиона человек.
По оценкам Европейского общества кардиологов, к странам высокого риска ССЗ относятся Россия, Албания, Алжир, Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Египет, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Македония, Молдова, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.
Эксперты ВОЗ предупреждают, что более четырех из пяти смертей от ССЗ происходит в результате инфаркта и инсульта, причем треть летальных исходов считается скоропостижной, поскольку касается людей моложе 70 лет.
Большинство случаев ССЗ можно предотвратить за счет отказа от таких факторов риска, как употребление табака, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности и чрезмерное употребление алкоголя.
В качестве профилактики ведущие кардиологи мира рекомендуют сократить потребление сахара - сладостей, газировки, сладких соков и т.д., уменьшить потребление полуфабрикатов в пользу овощей, фруктов, нежирного мяса и рыбы, вести активный образ жизни с физической нагрузкой 3–5 раз в день по полчаса, а также регулярно проверять уровень сахара в крови, холестерина и артериального давления.