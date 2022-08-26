Главная проблема азербайджанцев: сердечно-сосудистые заболевания мы спрашиваем, эксперты отвечают

Жаля Агазаде, собкор

«По количеству смертей и инвалидностей сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются в Азербайджане проблемой №1».

Об этом haqqin.az заявил депутат Милли Меджлиса, известный кардиохирург Рашад Махмудов.

По словам Махмудова, чаще всего фиксируются инфаркт миокарда, инсульт мозга и т.д. В прошлом году 57 процентов всех зафиксированных в Азербайджане смертей пришлись на проблемы с системой кровообращения, из которых 85 процентов привели к инфаркту миокарда.

Рашад Махмудов бьет в колокола

«Главные факторы, которые приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям среди населения, - это диабет, высокий уровень холестерина, вредные привычки, лишний вес и малоподвижный образ жизни, - подчеркнул кардиохирург. - Вот почему будущая реформа системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования Азербайджана должна уделить решению этой проблемы особое внимание».

Рашад Махмудов напомнил, что лечение сердечно-сосудистых заболеваний, которые много лет остаются глобальной проблемой, требующей комплексного решения, входит в пакет оплачиваемых услуг обязательного медицинского страхования.

«К примеру, в Азербайджане принят закон о донорстве органов, предусматривающий также пересадку сердца, - сказал депутат Милли Меджлиса. - К слову, на Западе довольно широко распространено явление, когда человек завещает свое сердце больному, нуждающемуся в пересадке. К сожалению, наше общество к этому еще не готово. А ведь в стране немало молодых людей с пороками сердца, стоящих в очереди на трансплантацию главного органа».

К сказанному Рашадом Махмудовым следует добавить, что во всем мире ССЗ являются наиболее распространенной причиной смерти, от нее, по данным ВОЗ, ежегодно умирают 17,9 миллиона человек.

Как спасти сердце?

По оценкам Европейского общества кардиологов, к странам высокого риска ССЗ относятся Россия, Албания, Алжир, Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Египет, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Македония, Молдова, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.

Эксперты ВОЗ предупреждают, что более четырех из пяти смертей от ССЗ происходит в результате инфаркта и инсульта, причем треть летальных исходов считается скоропостижной, поскольку касается людей моложе 70 лет.

Большинство случаев ССЗ можно предотвратить за счет отказа от таких факторов риска, как употребление табака, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности и чрезмерное употребление алкоголя.

В качестве профилактики ведущие кардиологи мира рекомендуют сократить потребление сахара - сладостей, газировки, сладких соков и т.д., уменьшить потребление полуфабрикатов в пользу овощей, фруктов, нежирного мяса и рыбы, вести активный образ жизни с физической нагрузкой 3–5 раз в день по полчаса, а также регулярно проверять уровень сахара в крови, холестерина и артериального давления.