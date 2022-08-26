По словам Махмудова, чаще всего фиксируются инфаркт миокарда, инсульт мозга и т.д. В прошлом году 57 процентов всех зафиксированных в Азербайджане смертей пришлись на проблемы с системой кровообращения, из которых 85 процентов привели к инфаркту миокарда.

«Главные факторы, которые приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям среди населения, - это диабет, высокий уровень холестерина, вредные привычки, лишний вес и малоподвижный образ жизни, - подчеркнул кардиохирург. - Вот почему будущая реформа системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования Азербайджана должна уделить решению этой проблемы особое внимание».

Рашад Махмудов напомнил, что лечение сердечно-сосудистых заболеваний, которые много лет остаются глобальной проблемой, требующей комплексного решения, входит в пакет оплачиваемых услуг обязательного медицинского страхования.

«К примеру, в Азербайджане принят закон о донорстве органов, предусматривающий также пересадку сердца, - сказал депутат Милли Меджлиса. - К слову, на Западе довольно широко распространено явление, когда человек завещает свое сердце больному, нуждающемуся в пересадке. К сожалению, наше общество к этому еще не готово. А ведь в стране немало молодых людей с пороками сердца, стоящих в очереди на трансплантацию главного органа».

К сказанному Рашадом Махмудовым следует добавить, что во всем мире ССЗ являются наиболее распространенной причиной смерти, от нее, по данным ВОЗ, ежегодно умирают 17,9 миллиона человек.