В Турции рассказали подробности инцидента с греческими самолетами

«Системы ПВО Греции С-300 были задействованы для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях, передает телеканал CNN Türk со ссылкой на источник в Министерстве национальной обороны Турции.

Каким образом велось преследование со стороны зенитных ракетных комплексов, не уточняется. Как сообщают СМИ, несмотря на этот враждебный акт, истребители выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на базы.

Напомним, что 25 августа стало известно, что два турецких истребителя F-16 подверглись преследованию со стороны греческих F-16 во время выполнения миссии НАТО в Эгейском море. Подобные инциденты происходили 23 и 24 августа.