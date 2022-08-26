В Ереване зверски убили гражданина Индии

В столице Армении Ереване обнаружен труп гражданина Индии, сообщает shamshyan.com.

По данным издания, в воскресенье, 28 августа, сотрудникам полиции поступил сигнал о том, что в недействующем павильоне по продаже стройматериалов находится труп.

Прибывшие на место полицейские и следователи обнаружили тело молодого человека со следами от ударов по голове, а также металлический лом со следами крови. Отмечается, что правоохранители устанавливают личность погибшего. По факту возбуждено уголовное дело. По информации сайта, убитый был гражданином Индии и учился в одном из вузов Еревана.