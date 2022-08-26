Германия будет помогать Украине «столько, сколько нужно»

«Германия намерена продолжать помогать Украине так долго, как потребуется, однако пока нет возможности поставлять все, что ждут в Киеве». Об этом заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью Bild am Sonntag.

По ее словам, Берлин поддерживает Киев финансово и военными средствами.

«Я понимаю, что украинцы хотят более быстрых и более крупных поставок. Но в наших запасах нет в массовом количестве готовых к доставке функционирующих, современных систем», - сказала глава Министерства иностранных дел ФРГ.