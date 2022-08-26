Дугин: целью была моя дочь, а не я

Философ, политолог и общественный деятель Александр Дугин в интервью российским СМИ заявил, что целью убийц была именно его дочь, а не он сам.

«Все было брошено на то, чтобы убить ее, и, в принципе, здесь не было ошибки. Били в нее», - сказал он.

Напомним, что Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. В ФСБ заявили о том, что подозреваемой в совершении убийства журналистки является гражданка Украины Наталья Вовк. В течение нескольких дней она выслеживала жертву, а сразу после взрыва сбежала в Эстонию через Псковскую область.