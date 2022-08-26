Пожар на мазутном участке в Баку видео

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании мазутного участка и бытовых отходов в поселке Рамана Сабунчинского района Баку.

Сразу после получения информации были вызваны подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, пожар был потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы.