Боррель: Европа столкнется с серьезными вызовами

«В краткосрочной перспективе Евросоюз столкнется с серьезными вызовами в связи с санкциями против России из-за войны в Украине». Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью немецкому изданию Kronen Zeitung.

По его словам, ЕС ограничивает экономические возможности России.

«Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», - подчеркнул он.