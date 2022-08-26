Как стало известно haqqin.az, после перехода города Лачин, сел Забух и Сус под контроль Азербайджана эти территории были обеспечены услугами телефонной связи, а также благодаря оперативно установленным сетям 3G и 4G компании Bakcell - высокоскоростным мобильным интернетом.

Так, в освобожденном Лачине после долгих лет оккупации был произведен первый звонок по мобильному телефону с номера Bakcell.

Сеть Bakcell уже доступна в городе Шуша, а также на других освобожденных территориях, включая села Суговушан и Талыш Тертерского района, Лачинский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Кельбаджарский, Губадлинский, Зангиланский и Агдамский районы.

Напомним, компания Bakcell входит в NEQSOL Holding.