Венгрия не будет обсуждать санкции против российских нефти и газа

«Венгрия не готова обсуждать новые санкции против российских энергоносителей». Об этом заявил на форуме «Транзит» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что в этом вопросе Венгрия не одинока.

«Может быть, так кажется, но тут как раз фактор политической стабильности и политического мужества, но другим этого, к несчастью, не дано», - сказал Сийярто, добавив, что Будапешт может стать «локальным исключением».

«Такое возможно, поскольку Будапешт является чемпионом мира по управлению экономическими ресурсами, у страны есть собственная энергия, требующаяся для нормального функционирования экономической системы, а также независимая внешняя политика и политическая стабильность», - заявил глава венгерского МИДа.