В Бейлагане задержали мужчину с пистолетом фото
В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.
Как сообщили haqqin.az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате разыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Бейлаганского района, у ранее заключенного местного жителя обнаружены и изъяты 1 пистолет марки «Макаров» и 1 магазин к нему.
В отношении него заведено уголовное дело, следственные действия продолжаются.