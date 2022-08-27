Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 15:41

26 августа в результате ударов ВВС Израиля по сирийскому городу Масияф было уничтожено более 1000 ракет класса “земля-земля” иранского Корпуса стражей исламской революции. В результате атаки на территории Сирийского научно-исследовательского центра (SSRC) в течение нескольких часов продолжались взрывы, из-за чего погибли или получили ранения десятки бойцов КСИР. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR), на территории научно-исследовательского центра под контролем КСИР хранились несколько тысяч ракет средней дальности класса “земля-земля”. Удары израильской авиации полностью разрушили один из складов, где они хранились. Попытки сирийских сил ПВО отразить атаку с воздуха результатов не дали.

По сообщениям местных источников, следствием многочасовой детонации на ракетном складе в городе Масияф стали 14 раненых мирных жителей. В городе были разрушены несколько домов, а прилегающие районы охватил огонь, с которым сирийские пожарные не могли справиться в течение двух дней, хотя использовали самолеты и вертолеты, специализирующиеся на тушении лесных пожаров. Местным жителям было приказано не выходить из своих домов до тех пор, пока пожары не будут взяты под полный контроль. Отметим, что и до этой атаки SSRC неоднократно подвергался ударам израильских ВВС. Однако разрушительную силу последнего удара наблюдатели связывают с тем, что накануне израильтянам стало известно, что с территории SSRC был выведен дивизион российских зенитно-ракетных комплексов С-300, который, как уже сообщал haqqin.az, был погружен на корабли и перевезен в направлении порта Новороссийск. Израильские СМИ распространили спутниковые снимки последствий авиаударов, нанесенных по территории Сирийского научно-исследовательского центра, расположенного недалеко от Масияфа. Судя по кадрам, на базе имеются серьезные разрушения. В частности, на спутниковых снимках, опубликованных газетой The Times of Israel, видно, что как минимум девять зданий научно-исследовательского центра были полностью разрушены, а оставшиеся серьезно пострадали.