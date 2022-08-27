Израиль наносит удары по иранской армии горячая тема
26 августа в результате ударов ВВС Израиля по сирийскому городу Масияф было уничтожено более 1000 ракет класса “земля-земля” иранского Корпуса стражей исламской революции. В результате атаки на территории Сирийского научно-исследовательского центра (SSRC) в течение нескольких часов продолжались взрывы, из-за чего погибли или получили ранения десятки бойцов КСИР.
По данным Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR), на территории научно-исследовательского центра под контролем КСИР хранились несколько тысяч ракет средней дальности класса “земля-земля”. Удары израильской авиации полностью разрушили один из складов, где они хранились. Попытки сирийских сил ПВО отразить атаку с воздуха результатов не дали.
По сообщениям местных источников, следствием многочасовой детонации на ракетном складе в городе Масияф стали 14 раненых мирных жителей. В городе были разрушены несколько домов, а прилегающие районы охватил огонь, с которым сирийские пожарные не могли справиться в течение двух дней, хотя использовали самолеты и вертолеты, специализирующиеся на тушении лесных пожаров. Местным жителям было приказано не выходить из своих домов до тех пор, пока пожары не будут взяты под полный контроль.
Отметим, что и до этой атаки SSRC неоднократно подвергался ударам израильских ВВС. Однако разрушительную силу последнего удара наблюдатели связывают с тем, что накануне израильтянам стало известно, что с территории SSRC был выведен дивизион российских зенитно-ракетных комплексов С-300, который, как уже сообщал haqqin.az, был погружен на корабли и перевезен в направлении порта Новороссийск.
Израильские СМИ распространили спутниковые снимки последствий авиаударов, нанесенных по территории Сирийского научно-исследовательского центра, расположенного недалеко от Масияфа. Судя по кадрам, на базе имеются серьезные разрушения.
В частности, на спутниковых снимках, опубликованных газетой The Times of Israel, видно, что как минимум девять зданий научно-исследовательского центра были полностью разрушены, а оставшиеся серьезно пострадали.
Не так давно в прессе со ссылкой на источники в западных спецслужбах была распространена информация о том, что научно-исследовательский центр под Масияфом использовался КСИР в качестве базового предприятия, на котором иранские специалисты организовали производство высокоточных ракет "земля-земля", а также разрабатывали для ракет твердотопливные двигатели. Сообщается, что помимо этого иранцы занимались на базе разработкой новых видов химического оружия.
Известно, что незадолго до атаки израильских ВВС власти Дамаска просили Тегеран не использовать территорию Сирии для атак на Израиль. Об этом, в частности, сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники в Дамаске.
Сообщается, что просьба Сирии поступила в тот момент, когда руководство ИРИ проводило видеоконференцию с лидерами вооруженных проиранских группировок в Сирии, Ираке, Ливане и Йемене. Об этих переговорах корреспонденту The New York Times сообщил Гейс Горейши, аналитик, близкий к иранскому правительству.
По утверждению The New York Times, которая ссылается на источники в Дамаске, сирийцы не хотят, чтобы иранские атаки на Израиль совершались с их территории, поскольку это может привести к полномасштабной войне и окончательно дестабилизировать страну, более десяти лет находящуюся в глубочайшем кризисе.
В ответ на просьбу Дамаска возглавляемая Ираном шиитская "ось сопротивления" нанесла удары по базам США в Сирии в надежде, что американцы, в свою очередь, надавят на Израиль и потребуют от него прекратить атаки по Сирии.
В этой связи обращает на себя внимание заявление высокопоставленного представителя Пентагона о том, что атаки беспилотников, совершенные 15 августа на базу Аль-Танф в Сирии, где размещены американские войска, были более изощренными, чем предыдущие, и, возможно, являлись попыткой Ирана упредить израильские авиаудары.
В результате по приказу президента Джо Байдена восемь истребителей ВВС США нанесли несколько дней назад серию мощных ударов по девяти иранским целям в Сирии.