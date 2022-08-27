Карабахские ветераны уже играют в футбол

Услуги ветеранам войны оказывают одиннадцать реабилитационных центров, а также Центр протезно-ортопедического производства и реабилитации Государственного агентства социально-медицинской экспертизы и реабилитации, подчиняющийся Министерству труда и социальной защиты. Четыре реабилитационных центра оказывают услуги в Баку, а оставшиеся семь – в регионах страны.

В частности, было отмечено, что после исторической победы Азербайджана в Отечественной войне в стране регулярно проводятся широкомасштабные акции поддержки наших ветеранов – направление, считающееся приоритетным в социальной политике Минтруда, в рамках которого инвалиды Отечественной войны получают реабилитационные услуги, а также обеспечиваются соответствующими средствами реабилитации.

Центр реабилитации Министерства труда и социальной защиты населения оказал в послевоенный период услуги более 2500 бойцам, получившим различные ранения в боях 44-дневной войны. Об этом редакции haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.

В последние годы Минтруда создало современную реабилитационную инфраструктуру, позволившую обеспечить инвалидов войны эффективными и качественными социально-медицинскими услугами.

В реабилитационных центрах с помощью широкого применения эффективных физиотерапевтических методов лечения, а также современных методик и технологий ветеранам оказывают качественные лечебно-восстановительные услуги.

После 44-дневной Отечественной войны предприятия Минтруда создали все условия социально-психологического и физиотерапевтического характера для лечения и восстановления более 2500 инвалидов войны. А в декабре 2020 года стартовала специальная программа обеспечения инвалидов высокотехнологичными протезами, которая приобрела за два года системный характер.

На сегодняшний день двести военнослужащих, получивших ранения на Отечественной войне, а в целом 330 инвалидов обеспечены современными высокотехнологичными протезами последнего поколения, которые позволили ветеранам в прямом смысле слова встать на ноги, ощутить физическую полноценность и не зависеть больше от посторонней помощи.

О том, как современные протезы и физически, и психологически сказываются на тонусе ветеранов, свидетельствуют организуемые Минтруда футбольные матчи с участием инвалидов, потерявших на войне конечности.

С точки зрения психологов, футбольные поединки – это очень эффективный метод, способствующий социальной интеграции инвалидов, их адаптации к активной жизни. На данный момент проведено уже два таких футбольных турнира и, похоже, соревнования для ветеранов станут традиционными.

Помимо этого, за послевоенный период более 1500 инвалидам войны было выдано около 22 тысяч реабилитационных средств. В целом же менее чем за два года службы социально-психологической поддержки и реабилитации Министерства труда и социальной защиты населения обеспечили услугами более одиннадцати тысяч инвалидов войны и членов семей шехидов.