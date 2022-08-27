Бывший офицер британской разведки в интервью haqqin.az: «Крым атаковали украинские партизаны»

Записала: Дарья Храмочкина, собкор 16:03

Атаки на склады с оружием и уничтожение военных объектов России в Крыму были осуществлены совместными действиями украинского спецназа, использовавшего беспилотники, и крымских партизан. Об этом haqqin.az сообщил старший преподаватель военной стратегии и права Портсмутского университета Великобритании Фрэнк Ледвидж - бывший офицер британской военной разведки, служивший на Балканах, в Ираке и Афганистане, автор бестселлера «Проигрыш малых войн» и экс-советник британских миссий в Афганистане и Ливии.

По мнению Ледвиджа, на крымском направлении украинцы придерживаются очень грамотной стратегии – не имея достаточных ресурсов для деоккупации Крымского полуострова, они пытаются убедить своими действиями противника, что ВСУ готовят наступление на Крым. «Удары по авиабазе в Саки, Севастополю и другим объектам в Крыму дезорганизовали всю российскую линию фронта, - подчеркивает британский аналитик. - Обратите внимание, на достаточно солидной территории Крымского полуострова расположены относительно небольшие военные цели России. Но атаки украинцев имели настолько ощутимый психологический эффект, что Москва, опасаясь контрнаступления украинцев, срочно сняла значительные силы с других участков фронта и перебросила их в Крым. Тем не менее в этом году, полагаю, ВСУ не станут пытаться выбить русских из Крыма - у них нет для этого достаточного количества танков, авиации и артиллерии, обещанных западными союзниками. Полагаю, Украина будет готовиться и концентрировать военные ресурсы, создавая плацдарм для наступления на Крым. Таким плацдармом должен быть Херсон или даже Мариуполь». Фрэнк Ледвидж считает, что Москва и Киев взяли в настоящий момент оперативную паузу, чтобы подготовиться к следующей фазе конфликта. «Мне сложно судить, какие действия предпримет Киев, - говорит он. - Может быть, даже сами украинцы еще не определились в своих последующих решениях. Но если бы их консультировал я, то посоветовал бы, в первую очередь, вернуть Херсон, что сделает Крым достаточно уязвимым. Кстати, для взятия полуострова нет особой необходимости в прямых атаках. Крым можно взять в кольцо осады и заставить его защитников сдаться. Не думаю, что российские военные готовы умирать за этот клочок украинской земли».

Эксперт обращает также внимание на сакральное значение Крыма для Кремля. По его словам, для удержания Крымского полуострова Путин готов нести громадные людские потери. По его словам, именно этот фактор будет сдерживать Киев от попытки провести военную операцию по освобождению Крыма даже после того, как ВСУ возьмут Херсон. Но, с другой стороны, российские оборонительные линии в данный момент сильно растянуты, что открывает перед командованием ВСУ возможности нанести удар не только по Херсону, но и по Бердянску и Запорожью. «В любом случае главным направлением наступления ВСУ остается Херсон, - считает британский эксперт. - Украина должна создать плацдарм для более эффективного наступления на Крым с береговой линии Бердянска или даже Мариуполя. Это очень грамотный способ создать россиянам большие проблемы». Фрэнк Ледвидж прокомментировал обращение к Джо Байдену двадцати авторитетных американских экспертов по национальной безопасности, военных, дипломатов и бывших чиновников, призвавших президента США немедленно увеличить военную помощь Украине. Авторы обращения подчеркнули, что помощь, уже оказанная Украине Соединенными Штатами, достаточна для эффективной обороны, но ее явно не хватит для уверенной победы над Россией.