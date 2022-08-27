Евросоюз отменит решение о визовом режиме с Россией
Главы МИД стран Евросоюза планируют приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По информации СМИ, европейские политики намерены принять это решение 30 августа на двухдневной встрече в Праге.
«Неуместно для российских туристов бродить по нашим городам, находиться в наших портах», - поделился с газетой источник и заметил, что Евросоюз «должен послать сигнал российскому населению», что война в Украине недопустима. Мы находимся в чрезвычайной ситуации, и она требует чрезвычайных шагов. Мы хотим пойти дальше, чем отменить визовое упрощение», - добавил источник, по словам которого более серьезные изменения могут произойти к концу года.