Экс-премьер Израиля начал искать работу
Бывший премьер-министр Нафтали Беннет в эти дни проводит встречи с руководителями различных компаний высоких технологий и обсуждает с ними возможность своего будущего трудоустройства после выборов, передает «12 канал».
Как стало известно, 16 августа Беннет посетил офис компании Talon Cyber Security, которая разрабатывает защищенный браузер. Две недели назад эта компания объявила о получении многомиллионных инвестиций.
В канцелярии бывшего премьер-министра пояснили, что Нафтали Беннет время от времени посещает хайтек-компании, но на данный момент переговоры о его присоединении к ним не ведутся.
Из компании Тalon cообщили, что Нафтали Беннет посетил их офис с целью ознакомления с наработками в сфере кибербезопасности.
«Мы очень горды тем, что он выбрал нашу компанию для своего визита. Он исключительный человек, умный, глубоко понимающий сферу технологий. Между нами нет никаких деловых контактов», - сказали в компании.
Напомним, что до прихода в политику Нафтали Беннет основал с двумя партнерами хайтек-компанию Cyota, которую в 2005 году продали американской компании за 145 млн долларов. По оценке израильского Forbes, Беннет заработал на этой сделке около 5 млн долларов. Он также непродолжительное время руководил израильской компанией Soluto. Как сообщают СМИ, после продажи этой компании политик получил за свой пакет акций около 3 млн долларов.