Экс-премьер Израиля начал искать работу

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет в эти дни проводит встречи с руководителями различных компаний высоких технологий и обсуждает с ними возможность своего будущего трудоустройства после выборов, передает «12 канал».

Как стало известно, 16 августа Беннет посетил офис компании Talon Cyber Security, которая разрабатывает защищенный браузер. Две недели назад эта компания объявила о получении многомиллионных инвестиций.

В канцелярии бывшего премьер-министра пояснили, что Нафтали Беннет время от времени посещает хайтек-компании, но на данный момент переговоры о его присоединении к ним не ведутся.