В Масаллы вновь начались лесные пожары
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Мамедоба Масаллинского района.
На место пожара немедленно были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
В целях ускорения работ по тушению пожара и предотвращению его распространения на более широкую территорию были привлечены войска гражданской обороны МЧС, Служба спасения особого риска, соответствующие силы Южного регионального центра и 2 вертолета авиационного отряда, а также сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.
В настоящее время продолжаются противопожарные мероприятия.