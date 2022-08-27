На Нефтяных Камнях ликвидировали фонтанирование

Открытое фонтанирование, возникшее сегодня утром во время ремонтных работ на эксплуатационной скважине на Нефтяных Камнях производственного объединения «Азнефть», ликвидировано, передает Комиссия по кризисным и чрезвычайным ситуациям SOCAR.

Фонтанирование было полностью локализовано, и скважина взята под контроль. В процессе ликвидации фонтанирования сотрудники Нефтяных Камней, Оперативной группы против выбросов Управления промышленной безопасности SOCAR и Государственной противопожарной службы МЧС приняли все необходимые технические и организационные меры.

В результате инцидента возгорания не произошло, пострадавших нет.