МИД Германии: Война в Украине может продолжаться годы

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью изданию Bild am Sonntag призвала готовиться к тому, что полномасштабная война в Украине может занять не один год.

«Мы должны настроиться на то, что эта война может длиться еще годы. Потому что, к сожалению, российское правительство не отходит от идеи-фикс покорить себе Украину и ее жителей», - отметила Бербок.

При этом она заявила, что идея российских войск занять всю Украину в кратчайшие сроки не реализовалась.

«Мужество украинцев и международные поставки вооружений привели к тому, что российские солдаты не смогли распаковать свои парадные униформы для победы. Мы будем все делать для того, чтобы это никогда не стало реальностью», - добавила она.