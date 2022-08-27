Мамед Эфендиев, отдел экономики 18:14

Весьма тревожные факты привел «Интерфакс-Азербайджан», сославшийся на правительственные источники. Судя по статистике, сельскохозяйственная продукция Азербайджана, в том числе, по таким ведущим позициям, как экспорт помидоров, яблок, а также других фруктов и овощей, потеряла в последнее время рынки сбыта. Так, по итогам первой половины 2022 года Азербайджан отправил на экспорт 18,68 тысячи тонн свежих яблок на общую сумму 12,53 миллиона долларов, что на 35,6 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В другое время столь ощутимый спад, наверняка, вызвал бы серьезную озабоченность. Однако нынешняя ситуация не кажется на первый взгляд критической, поскольку из-за глобального роста цен на продукты питания доходы от продажи азербайджанских яблок, даже несмотря на столь значительное «проседание» экспорта, повысились за этот же период на 8 процентов.

Как известно, главный «адрес» азербайджанских яблок – это российские рынки, где до начала текущего года они пользовались неизменным спросом. Но война в Украине резко изменила конъюнктуру. Казалось бы, ситуация должна была измениться в пользу Азербайджана, поскольку, скажем, для польских яблок, которые в последние годы буквально наводнили Россию, доступ сюда вот уже полгода как практически закрыт. Кроме того, у России значительно усложнились торговые отношения и с рядом других стран. Но то ли россияне вдруг вообще разлюбили яблоки, то ли нашли других, более выгодных поставщиков, но покупать азербайджанский фрукт они стали меньше, и это факт. За первые шесть месяцев текущего года в Россию было экспортировано 17,98 тысячи тонн свежих яблок, что составляет 96,3 процента всего азербайджанского экспорта яблок. В то же время, это на 26,6 процента ниже аналогичного показателя 2021 года. То есть, в целом спад экспорта яблок в Россию меньше, чем в другие страны. Правда, и цены на российском рынке, судя по всему, оказались выше, поскольку доходы от экспорта яблок в Россию возросли на 7,7 процента, превысив 12,1 миллиона долларов.

Несколько лучше ситуация с продажей томатов. За первое полугодие Азербайджан экспортировал почти 105,78 тысячи тонн помидоров, что всего на 7 процентов меньше прошлогоднего показателя. При этом поставки в Россию снизились на 6,1 процента, составив почти 103 тысячи тонн или 97,6 процента от всего экспорта томатов. Правда, и тут нас выручило повышение мировых цен на продовольствие – доходы от экспорта томатов возросли на 0,8 процента, составив около 122,6 миллиона долларов. Аналогичная картина наблюдается и с экспортом других видов сельхозпродукции, который в денежном выражении вырос чуть-ли не повсеместно. Впрочем, утешаться этим было бы не слишком дальновидно, поскольку даже поверхностный анализ экспортных цифр наводит на весьма грустные размышления. По факту Азербайджан начал постепенно терять свои традиционные экспортные рынки. Что же касается привлекательных на данный момент цен на экспортную сельхозпродукцию, то они в любой момент могут упасть так же неожиданно, как взлетели к небесам. И тогда бюджет страны понесет крупные потери, причем в стратегически приоритетном для себя ненефтяном секторе. Причина этой малоприятной тенденции очевидна - география азербайджанского ненефтяного сектора, особенно, экспорта сельхозпродукции, ограничивается, в основном, российским рынком.