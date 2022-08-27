Запрещенные в России талибы будут покупать российские энергоносители

«Талибан» практически заключил с Россией соглашение о закупке нефти и газа, сообщает афганское издание TOLOnews со ссылкой на Министерство торговли и промышленности Афганистана.

Издание отмечает, что из-за санкций сделки будут проходить через третьи страны. В настоящий момент под западными рестрикциями находятся как российские, так и афганские банки.

«Они готовы и хотят принять наше приглашение, и могут сделать это скоро. Когда они прибудут в Афганистан, мы подпишем официальные соглашения», - заявил о состоянии переговоров врио министра торговли и промышленности Нуруддин Азиз.