Самолет МЧС Азербайджана совершил аварийную посадку из-за технических проблем
На принадлежащем МЧС Азербайджана самолете-амфибии «БЕ-200ЧС», задействованном в операции по тушению пожара в горной местности со сложным рельефом вблизи села Мамедоба Масаллинского района, возникла техническая проблема, сообщает пресс-служба ведомства.
В связи с этим экипажем самолета было принято решение об экстренной посадке в международном аэропорту Ленкорани. Самолет совершил аварийную посадку в международном аэропорту Ленкорани в 16:38.