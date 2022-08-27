МВД Австрии опровергло слухи об убийстве Натальи Вовк

МВД Австрии опровергло сообщения об убийстве Натальи Вовк, которую подозревают в подрыве автомобиля Дарьи Дугиной, передают российские СМИ.

Как заявили в МВД, о подобном случае в Австрии неизвестно: «После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN) мы можем сообщить вам, что в Австрии не известно ни об одном подобном случае. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации».

Напомним, что ранее сегодня, 28 августа, австрийское издание Exxpress сообщило о смерти Натальи Вовк в одном из отелей страны. В качестве иллюстрации в статье использована фотография 26-летней москвички, убитой в 2020 году.