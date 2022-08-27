Столтенберг призвал усилить присутствие в Арктике

«Из-за усиления военной активности России в районе Северного полюса усилить свое присутствие в Арктике должны США и НАТО». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt.

По его словам, сейчас Россия находится в процессе открытия баз советской эпохи и размещения там нового современного оружия, такого как гиперзвуковые ракеты.

«Кроме того, все больший интерес к Арктике проявляет Китай», - сказал он.