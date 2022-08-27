Посол Израиля соболезнует по поводу смерти Джамили Гасанзаде

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил соболезнования в связи со смертью автора книги «Волшебные сказки Тебриза» профессора Джамили Гасанзаде.

«Джамиля ханум написала десятки книг, сотни научных работ, статей о школе живописи и миниатюр в Тебризе. Она в совершенстве владела азербайджанским, русским, французским, английским языками, пользовалась самыми разнообразными источниками, обосновывала свои исследования неоспоримыми фактами», - написал Дик в Twitter.

Напомним, что накануне скончалась автор нашумевшей книги «Волшебные сказки Тебриза», доктор искусствоведения, профессор Джамиля Гасанзаде.