Посол Израиля соболезнует по поводу смерти Джамили Гасанзаде
Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выразил соболезнования в связи со смертью автора книги «Волшебные сказки Тебриза» профессора Джамили Гасанзаде.
«Джамиля ханум написала десятки книг, сотни научных работ, статей о школе живописи и миниатюр в Тебризе. Она в совершенстве владела азербайджанским, русским, французским, английским языками, пользовалась самыми разнообразными источниками, обосновывала свои исследования неоспоримыми фактами», - написал Дик в Twitter.
Напомним, что накануне скончалась автор нашумевшей книги «Волшебные сказки Тебриза», доктор искусствоведения, профессор Джамиля Гасанзаде.
Allah rəhmət eləsin 🙏— George Deek (@GeorgeDeek) August 28, 2022
Rest In Peace, Prof. Jamila Hasanzade 🕯https://t.co/S1BmHTpbkG