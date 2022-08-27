Александр Караваев, автор haqqin.az 20:27

Инвестиционная активность в новых экономических районах способствует стремительному росту строительной индустрии Азербайджана, поскольку на освобожденных от оккупации территориях высокими темпами возводятся транспортные, агропромышленные и туристические объекты. Накануне возвращения Лачина под юрисдикцию Азербайджана, Министерство финансов обнародовало объемы средств, выделенных на восстановление и развитие Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Сколько потратили на Карабах? В 2021 году на все объекты указанных районов было направлено 2,178 миллиарда манатов (из них 870 миллионов на строительство дорог), а в 2022-м - еще 2,6 миллиарда манатов. К тому же, по итогам текущего года общая сумма частных инвестиций ожидается в объеме 300 миллионов манатов. Очевидно, что в рамках бюджета Кабинет Министров Азербайджана в состоянии выделить гораздо большие суммы. Вопрос в том, способны ли национальные и зарубежные подрядчики их освоить. В принципе, масштабы и темпы строительства в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах соответствуют реальным возможностям, однако они могут быть и выше за счет привлечения внешних подрядчиков и инвесторов. Именно эту цель поставили перед собой организаторы международной выставки-форума «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» (Rebuild Karabakh), которая пройдет 19-21 октября в Baku Expo Center. Это уже второе по счету мероприятие подобного рода. Международный форум Rebuild Karabakh становится ключевой платформой для связи зарубежных компаний с государственными структурами, курирующими стратегию и проекты, связанные с восстановлением Карабаха. Следует отметить, что интерес зарубежных инвесторов к проектам развития возвращенных территорий растет с каждым годом. Достаточно напомнить, что в первой выставке Rebuild Karabakh, состоявшейся в 2021 году, участвовали 279 компаний из 17 стран. В нынешнем году, помимо ожидаемых и известных участников из Азербайджана и Турции, выставка соберет компании из Венгрии, Казахстана, России, Узбекистана и ряда других стран. Новым словом в привлечении инвесторов стали готовые бизнес-планы в промышленных парках восстанавливаемых районов, которые будут презентоваться как на переговорах делегаций правительств и торгово-промышленных палат, так и на встречах с отдельными инвесторами.

Расходы освоенные и предстоящие Учитывая, что после введения в строй на освобожденных территориях главных магистралей и аэропортов стартовая фаза, практически, завершена, после чего темпы и масштабы строек в новых районах будут только возрастать. Следует отметить, что задачи электроснабжения и перспективы наращивания энергомощностей уже решены, началось возвращение в новые, отстроенные поселки первых жителей. И, главное, определена стратегия развития отдельных территорий. В частности, утвержден генеральный план развития Агдама до 2040 года (к этому времени его численность будет составлять 20-23 тысячи жителей). По данным Госкомстата, суммарные инвестиции в основной капитал (строительство зданий, инфраструктуры, промышленных объектов) и в развитие Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана составили в 1-ом полугодии 2022 года 1,76 миллиарда манатов. В этой связи интересно взглянуть на распределение бюджетов по экономическим регионам и районам внутри их границ. Карабахский регион Инвестиции в Карабахский экономический район на данный период составили 409 662,2 миллиона манатов (6,5 процента всех инвестиций в основной капитал за январь-июнь 2022 года). Причем львиная доля от этой суммы - 393 474,6 миллиона манатов - была направлена на строительно-монтажные работы, что естественным образом отразилось на производстве стройматериалов, в котором зафиксирован существенный скачок - в январе-июле они были произведены на сумму 620,2 миллиона манатов, что на 24,9 процента больше, чем годом ранее.

Наибольший объем капитала вложен в Физулинский район – 173 380,8 миллиона манатов (42,3 процента от всех инвестиций по Карабаху). Затем следует Агдамский район – 73 745,5 миллиона и Шушинский район – 60 403,4 миллиона манатов. Лидерство Физулинского района обусловлено несколькими причинами. Прежде всего, наличием первого из группы аэропортов в новых экономических районах. Во-вторых, следует учесть, что часть территории района (в частности, Горадиз) не была под оккупацией и, следовательно, могла успешно развиваться. Помимо этого, территория Физулинского района была на сто процентов газифицирована, к началу второй Карабахской войны здесь проживала 71 тысяча человек, а также размещались шестнадцать из 85 поселков для беженцев. Словом, у Физулинского района были значительно лучшие стартовые условия, чем у того же Лачинского, к которому еще только предстоит провести основные магистральные коммуникации. Третий фактор физулинского лидерства - агрохозяйственный. В районе сегодня собирают около 120 000 тонн зерна (в советское время этот показатель не превышал 40 тысяч тонн), здесь также восстанавливается шелководство и планируется активное хлопководство. Четвертый фактор – это завершенная проектно-сметная документация строительства в городе многоквартирных домов. Именно отсюда началась первая послевоенная комплексная городская застройка в новых районах. Как уже упоминалось, первые жители Физули въедут в новые дома уже к концу года.

Вторым по объему выделенных в 2022 году средств является Агдамский район, где уже открыты цифровой центр управления регионального энергоузла "Карабах", а также две подстанции «Агдам-1» и «Агдам-2» по 110 КВт каждая, заложен фундамент предприятия по производству осветительных столбов, работающих на возобновляемых источниках энергии, предприятие по производству ковров в промпарке, заложен фундамент отеля «Park Forest Hotel Agdam», жилой комплекс на 209 квартир и фундамент Агдамской районной больницы на 210 коек. Развивается также проект Агдамского промышленного парка площадью 190 гектаров. И хотя число его резидентов в настоящее время невелико – всего девять юридических лиц, их инвестиции в проекты уже превышают 55 миллионов манатов. Зангезурский регион Инвестиции в основной капитал Восточно-Зангезурского экономического района в 1-ом полугодии 2022 года составили 666 479,1 миллиона манатов (10,6 процентов всех инвестиций в основной капитал по Азербайджану). Из них свыше 666 млн манатов – это вложения в строительно-монтажные работы. При этом львиная доля средств – 218 492,1 миллиона манатов (32,8 процента инвестиций, вложенных в Восточный Зангезур,) - была инвестирована в Джабраильский район. Затем следуют Зангиланский район – 192 270,7 миллиона и Лачинский – 107 896,6 миллиона манатов. В Джабраильском районе пилотным проектом стал совместный сервисный центр российского автогиганта «КАМАЗ» и Гянджинского автомобильного завода на территории промышленного парка «Экономическая зона долины Араз».

В июне 2021 года Минэнерго и британская компания «Бритиш Петролеум» подписали исполнительное соглашение для реализации проекта строительства в Джебраильском районе СЭС мощностью 240 МВт (инвестиции оцениваются в 200 миллионов долларов). В Зангиланском районе будет построен логистический центр, обслуживающий возрождаемое садоводство, на территории которого запланированы пять холодильных камер вместимостью 36 000 тонн, камеры для выращивания саженцев, автоматизированные терминалы, упаковочные, сортировочные и весовые участки, собственный автопарк. Все это, естественно, делается с расчетом на развитие транспортного коридора. И, конечно, центральный объект инфраструктуры Зангиланского района — это строящийся аэропорт, который планируется ввести в строй текущей осенью. Лачинский район Радостная для всех граждан страны новость о возвращении Лачина под юрисдикцию Азербайджана подкреплена планами комплексного развития этого региона, которое, в частности, началось строительством нового аэропорта.

В соответствии с "Планом мероприятий по созданию зоны "зеленой" энергии на освобожденных территориях Азербайджана в 2022-2026 годах", в Лачинском районе планируется соорудить комплекс ветровых электростанций мощностью 400 МВт. В соответствии с другой госпрограммой по геологическому изучению недр и эффективному использованию минерально-сырьевой базы на 2020-2024 годы, Министерству экологии и природных ресурсов Азербайджана поручено провести на территории Лачинского района поисково-оценочные работы нерудных ископаемых для производства минеральных удобрений. Большой объем работ предстоит также по строительству водохранилища «Хакаричай», проект которого уже представлен на рассмотрение главе государства. Кельбаджарский район Здесь активное освоение средств только начинается. Подготовлен генеральный план города Кельбаджар, строится малая ГЭС «Чираг-1», помимо нее запланированы еще пять подобных объектов электрогенерации, стартует ряд перспективных проектов в сфере туризма и санаторного лечения, рядом со знаменитыми термальными источниками началось строительство санатория «Истису».